Rinnovo Marusic, quale sarà il futuro del difensore biancoceleste? La sua volontà è quella di rimanere alla Lazio

Rinnovo Marusic, ecco cosa pensa il montenegrino del rinnovo in biancoceleste: le ultime sulla trattativa

Una delle operazioni alle quali si dovrà presto dedicare molta attenzione negli ambienti biancocelesti è di certo il Rinnovo Marusic. In questo finale di stagione, la Lazio dovrà sbrogliare non solamente le questioni legate a Pedro e Vecino, ma un altro nodo riguarda proprio il terzino.

Stando alle parole de Il Messaggero, la Lazio potrebbe far scattare l’opzione per il prolungamento di un ulteriore stagione con la maglia biancoceleste ma ci sono alcune riserve da parte del montenegrino. In particolare il giocatore avrebbe richiesto un adeguamento per terminare la carriera con la maglia degli aquilotti. Sullo sfondo rimangono diverse squadre di Serie A che sperano di aggiudicarsi il laterale a costo zero.