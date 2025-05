Rinnovo Vecino, tutti gli aggiornamenti sul prolungamento del contratto dell’uruguagio: le ultime

Condividi via email

Rinnovo Vecino, fabiani lavora al rinnovo del centrocampista biancoceleste: ecco cosa filtra sul futuro dell’ex Inter

Si continua a lavorare a Formello e, non solo in ottica Corsa Champions, ma anche sui contratti dei giocatori. In primo piano vi è la situazione del rinnovo Vecino sul quale emergono delle posizioni contrastanti.

In particolare, stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la società discuterà con l’entourage del giocatore ex Inter in settimana, mentre Il Messaggero rimane più scettico. Le parole sul centrocampista della Lazio:

GAZZETTA DELLO SPORT – «Secondo, Vecino avrebbe dato alla società la massima disponibilità per restare e un incontro tra club ed entourage del giocatore potrebbe andare in scena già in settimana. Si discuterà di un rinnovo biennale a cifre simili a quelle attuali e la sensazione della ‘rosea’ è che la firma possa arrivare subito».

IL MESSAGGERO – «La Lazio non ha ancora aperto completamente a un prolungamento e starebbe facendo le sue valutazioni. Secondo il quotidiano romano, all’ex Inter basterebbe anche un anno di contratto, prima di tornare in Uruguay e appendere gli scarpini al chiodo».