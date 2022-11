Rinnovo Romero, in Spagna sono sicuri: il giocatore ha scelto ancora la Lazio. I dettagli

Rinnovo Luka Romero: come riportato da Marca, il ragazzo avrebbe trovato l’intesa con la Lazio fino al 2026

Che la Lazio volesse blindare Luka Romero si sapeva da tempo, così come era noto il legame che il ragazzo ha costruito con la squadra e l’ambiente. Pochi giorni fa è diventato maggiorenne e il club non ha perso tempo presentandogli l’ipotesi del rinnovo: provvidenziale anche l’intervento di Lotito che ha lavorato in prima persona per trovare l’intesa col ragazzo.

Secondo quanto riportato da Marca, noto quotidiano sportivo spagnolo, Luka Romero avrebbe accettato l’offerta fino al 2026 e ogni dettaglio economico. Mancano solo la firma e l’ufficialità, ma l’intesa e la voglia di continuare insieme c’è.