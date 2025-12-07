Rinnovo Lazio, Basic vicino a prolungare? Spunta fuori una nuova importante indiscrezione biancoceleste

Rinnovo Lazio: cresce l’ottimismo per Toma Basic fino al 2028. La situazione attuale

In casa Lazio cresce l’ottimismo per il rinnovo Lazio di Toma Basic. Dopo settimane di trattative e confronti preliminari, il club biancoceleste sembra vicino a formalizzare il prolungamento del contratto del centrocampista, attualmente in scadenza a giugno 2026. Come riportato dal Corriere dello Sport, i manager di Basic, Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, sono stati avvistati giovedì sera all’Olimpico, segno di un interesse concreto e reciproco tra le parti per definire il futuro del giocatore.

La mattina successiva, i due agenti si sono recati presso il centro sportivo di Formello per discutere i dettagli finali del rinnovo Lazio, un incontro ritenuto fondamentale per trovare l’accordo definitivo sulle cifre e sulle clausole contrattuali. Secondo fonti interne, le trattative procedono spedite e mancherebbero solo alcune formalità, oltre al benestare del patron del club, che dovrà dare l’ultimo via libera.

Il prolungamento fino al 2028 rappresenterebbe un segnale chiaro dell’intenzione della Lazio di costruire il futuro attorno a giocatori chiave come Basic. Il centrocampista ha dimostrato finora grande adattabilità e qualità in mezzo al campo, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico e dei tifosi. Il rinnovo Lazio con Toma Basic non è solo un’operazione di mercato, ma anche un segnale di stabilità e ambizione per la società, che vuole consolidare la squadra con talenti pronti a dare continuità al progetto sportivo.

Negli ultimi mesi, il centrocampista è stato al centro di alcune voci di mercato, ma il club ha sempre ribadito la volontà di confermare i suoi giocatori più rappresentativi. L’accordo con Basic, una volta ufficializzato, chiuderebbe definitivamente ogni speculazione sul suo futuro, garantendo alla Lazio un elemento di esperienza e qualità nel cuore del centrocampo per i prossimi anni.

Il rinnovo Lazio di Toma Basic è dunque vicino alla conclusione, con tutte le parti coinvolte fiduciose di arrivare a un’intesa definitiva a breve. Un passo importante per il club capitolino, che continua a puntare su una strategia di valorizzazione dei giocatori e costruzione di una squadra competitiva nel lungo periodo.

