Rinnovo Gila, perché il prolungamento di contratto con la Lazio stenta ad arrivare? - Lazio News 24

Rinnovo Gila: stallo nelle trattative, la Lazio rischia di perderlo a zero

Il tema del rinnovo Gila si sta trasformando in una vera e propria telenovela in casa Lazio, con sviluppi che non sembrano portare verso una soluzione positiva a breve termine. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione contrattuale del difensore spagnolo Mario Gila resta in alto mare, nonostante i primi tentativi di dialogo tra il club biancoceleste e l’entourage del calciatore, rappresentato dall’agente Camano.

Al momento, sono stati due gli incontri tra le parti, ma entrambi si sono conclusi senza alcun accordo concreto. Il rinnovo di Gila è quindi in fase di stallo, e il rischio che il centrale si avvicini alla scadenza contrattuale senza aver prolungato è ogni giorno più reale. Una prospettiva pericolosa per la Lazio, che potrebbe ritrovarsi a perdere un giocatore giovane e in crescita a parametro zero, senza alcun ritorno economico.

Il difensore classe 2000, arrivato dal Real Madrid Castilla, ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante all’interno della rosa biancoceleste, soprattutto nella scorsa stagione. Le sue prestazioni solide e affidabili non sono passate inosservate, attirando l’attenzione non solo della dirigenza laziale, ma anche di alcuni club stranieri che monitorano la situazione in vista di un possibile affondo a costo zero nel 2026.

Nonostante il desiderio della Lazio di blindare il calciatore, l’intesa sul rinnovo Gila tarda ad arrivare, probabilmente a causa di divergenze economiche e progettuali. L’entourage del difensore sembrerebbe voler ottenere maggiori garanzie, sia dal punto di vista tecnico – con più spazio in campo – sia sul piano contrattuale, con un ingaggio adeguato al valore mostrato dal giocatore.

Nel frattempo, il tempo gioca a favore di Gila e del suo procuratore: ogni mese che passa senza accordo aumenta la possibilità di sedersi al tavolo con altri club e valutare nuove destinazioni. Per la Lazio, il mancato rinnovo rappresenterebbe una doppia sconfitta: sportiva, per la perdita di un difensore affidabile, ed economica, per l’assenza di un ritorno sull’investimento.

Il rinnovo Gila resta dunque una questione urgente da risolvere, per evitare un epilogo amaro che lascerebbe un vuoto nella rosa e nei bilanci del club.