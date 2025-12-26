Rinnovo Gila, con il mercato sbloccato il futuro del difensore spagnolo a Roma resta da chiarire: i tifosi della Lazio provano a convincere il giocatore!

Rinnovo Gila, con il mercato sbloccato il futuro del difensore spagnolo a Roma resta da chiarire: nell’operazione si inseriscono anche i tifosi

La Lazio ha ottenuto il via libera definitivo sul mercato e ora può muoversi senza restrizioni, sia sul fronte dei nuovi acquisti sia su quello dei rinnovi contrattuali. Proprio su questo secondo aspetto si concentra uno dei temi più delicati in casa biancoceleste: il futuro di Mario Gila, diventato ormai una pedina centrale nello scacchiere difensivo della squadra.

Il difensore spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2027, ma la situazione non è così lineare come potrebbe sembrare. La proposta di rinnovo avanzata dalla società, infatti, difficilmente incontrerebbe il pieno gradimento del giocatore, che nel frattempo ha attirato l’attenzione di diversi club esteri. Le offerte provenienti dall’estero, soprattutto da campionati economicamente più forti, rappresentano una tentazione concreta e rendono il dossier Gila uno dei più complessi da gestire per la dirigenza.

Nel frattempo, il popolo biancoceleste ha deciso di far sentire la propria voce. Sui social network, sotto gli ultimi post ufficiali del club, sono comparsi numerosi messaggi di affetto e incoraggiamento rivolti direttamente al centrale difensivo. Frasi come «Mario resta con noi», «Rinnova Mario», «Adeguategli il contratto» o «Facci questo regalo» testimoniano il legame che si è creato tra il giocatore e l’ambiente laziale.

Con il mercato finalmente sbloccato, la Lazio può ora affrontare la questione senza alibi. Il rinnovo di Gila rappresenterebbe un segnale forte di continuità tecnica e progettuale, ma servirà uno sforzo concreto per convincere il difensore a legare il proprio futuro ancora ai colori biancocelesti. Le prossime settimane saranno decisive.

