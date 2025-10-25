Rinnovo Basic, futuro in bilico per il centrocampista della Lazio. Ecco le ultime

Rinnovo Basic: la Lazio valuta il futuro del centrocampista croato. La situazione

Tra i giocatori più determinanti della Lazio di Maurizio Sarri c’è sicuramente Toma Basic, centrocampista che ha ritrovato una buona forma e che sta tornando a essere un punto di riferimento a centrocampo. Tuttavia, il futuro del croato in maglia biancoceleste resta ancora incerto, soprattutto alla luce della sua imminente scadenza contrattuale. Il rinnovo Basic è infatti uno dei temi più delicati che la società capitolina dovrà affrontare nelle prossime settimane.

Secondo le ultime indiscrezioni, i rapporti tra gli agenti del giocatore e la dirigenza della Lazio non sono stati sempre lineari. In particolare, le trattative dell’ultimo anno e mezzo hanno generato qualche incomprensione, rendendo il dialogo sul rinnovo più complicato del previsto. Nonostante ciò, Sarri continua a considerare Basic un elemento fondamentale per il suo progetto, spingendo affinché la società trovi un accordo che garantisca al centrocampista di rimanere a Roma.

Il rendimento in campo di Basic è un chiaro segnale della fiducia che l’allenatore gli riserva: nelle ultime tre partite contro Genoa, Torino e Atalanta ha totalizzato ben 226 minuti, confermandosi titolare e protagonista del centrocampo biancoceleste. Questo impiego costante dimostra quanto Sarri consideri il croato incedibile, nonostante il contratto attuale scada il prossimo 30 giugno. La permanenza di Basic rappresenterebbe quindi una scelta strategica per consolidare il reparto mediano della Lazio e garantire continuità al progetto tecnico del mister.

Il rinnovo Basic sarà probabilmente oggetto di discussione già nelle prossime settimane. Tuttavia, molto dipenderà dall’idea della società e dalle strategie sportive di Sarri per il futuro. Se la Lazio dovesse riuscire a trovare un accordo con il centrocampista e i suoi agenti, la squadra potrà contare su un giocatore esperto e ormai integrato negli schemi tattici, capace di fornire qualità e solidità nella zona nevralgica del campo.

In sintesi, il futuro di Toma Basic in biancoceleste resta appeso a un filo. Le prossime settimane saranno decisive per il rinnovo Basic, con Sarri che continua a spingere per la conferma del centrocampista, mentre la dirigenza valuta tutte le opzioni possibili. Un accordo rappresenterebbe non solo un segnale di continuità tecnica, ma anche una dimostrazione di fiducia verso un giocatore ormai diventato centrale nel progetto della Lazio.

