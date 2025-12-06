Rinnovo Basic, da riserva a titolare intoccabile: in casa Lazio si studia la mossa per bloccare il centrocampista! Le novità sul suo contratto

Rinnovo Basic, da riserva a titolare intoccabile: Lazio a lavoro per bloccare il centrocampista! Le novità sul suo contratto

La perseveranza e la fiducia possano portare al risultato. Toma Basic è l’esempio perfetto di questa lezione. Dopo anni di incertezze e voci su una sua partenza, il centrocampista croato è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare nella Lazio e a diventare uno degli intoccabili del tecnico Maurizio Sarri.

In un periodo in cui sembrava destinato a lasciare Formello, Basic ha saputo rialzarsi e, grazie alla fiducia del mister, ha trovato il suo posto nel cuore del centrocampo biancoceleste. Dopo il match contro il Milan, Sarri ha elogiato le qualità del croato, definendolo “uno dei più affidabili” a livello di movimenti tattici e come punto di riferimento nel reparto. «Lui è arrivato anni fa con grandi prospettive, poi si è un po’ perso. Io non ho avuto dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando in una maniera importante», ha dichiarato il tecnico nel post-partita.

Proprio per questo, la Lazio ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto di Basic, che scadrà a giugno. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, giovedì scorso, all’Olimpico, sono stati visti i rappresentanti di Basic, Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, che sono stati ricevuti a Formello per un incontro positivo. L’accordo dovrebbe prevedere un prolungamento fino al 2028, con due anni e mezzo in più rispetto alla scadenza attuale.

La trattativa è a buon punto, ma manca ancora l’approvazione finale di Claudio Lotito, presidente della Lazio. Nonostante l’interesse di club tedeschi e spagnoli, come il Betis che aveva sondato il terreno nelle scorse settimane, Basic ha mostrato di voler rimanere a Roma. La fiducia di Sarri è per lui un valore inestimabile, e la possibilità di continuare a crescere sotto la guida dell’allenatore toscano sembra aver spinto il croato ad accettare la proposta di rinnovo.

Con il suo impegno e la determinazione, Basic è riuscito a riscattarsi e a diventare una risorsa fondamentale per la Lazio, conquistandosi la permanenza nella squadra e la possibilità di continuare a scrivere la sua storia di successo nella Capitale.

