Rinnovi Lazio, siamo giunti alla svolta per diversi giocatori biancocelesti? Ecco tutti gli aggiornamenti

Rinnovi Lazio, siamo forse giunti alla settimana decisiva? Ecco le novità di oggi sui capitolini e sui prolungamenti dei contratti

Uno dei principali crucci di questa estate per la società io è sicuramente quella legata ai Rinnovi Lazio. I biancocelesti hanno a proprio carico diversi giocatori in scadenza per i quali è urgente intervenire subito.

Stando alle parole odierne de Il Messaggero, la priorità è prolungare il contratto di Pedro, autore di una stagione incredibile. In seguito, si potrà pensare anche a Vecino cui situazione è più complicata. La società non sembra interessata a proseguire il proprio rapporto con l’uruguagio che sta valutando le offerte delle tre principali pretendenti: Como, Benfica e Betis. le. Staremo a vedere quale sarà la volontà della società.