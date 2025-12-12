Rinnovi Lazio, sono due le situazioni particolarmente delicata e da risolvere: la palla passa in mano a Fabiani. Le ultime

Rinnovi Lazio, il tema dei prolungamenti resta sul tavolo dei biancocelesti. Le questioni di Marusic e Basic sono molto delicate. Le ultime

In casa biancoceleste non è soltanto il mercato di gennaio a catalizzare l’attenzione: a occupare una posizione centrale nelle strategie societarie ci sono anche i rinnovi della Lazio, tema diventato prioritario nelle ultime settimane. La dirigenza è infatti alle prese con due dossier particolarmente delicati, quelli relativi a Adam Marusic e Toma Basic, entrambi con scadenza a giugno e dunque a forte rischio di perdita a parametro zero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maurizio Sarri sta esercitando una pressione costante sulla società affinché i rinnovi della Lazio più urgenti vengano chiusi nel più breve tempo possibile. Il tecnico teme che lasciare in sospeso le situazioni contrattuali dei due giocatori possa rappresentare un rischio enorme in chiave futura. Perdere Marusic e Basic senza incassare un euro complicherebbe inevitabilmente la programmazione estiva, aumentando il numero di innesti necessari per mantenere competitiva la rosa.

Proprio per questo Sarri ha sensibilizzato il club, spingendo affinché venissero avviati contatti immediati con gli agenti dei due calciatori. Nella scorsa settimana la società ha incontrato sia il manager di Basic sia quello di Marusic per iniziare una trattativa ufficiale e valutare le condizioni per arrivare a un’intesa. Sul tavolo sono emerse proposte chiare: per il centrocampista croato, un rinnovo con adeguamento fino al 2028; per il terzino montenegrino, un prolungamento fino al 2027 con opzione per un ulteriore anno.

La Lazio sta ora riflettendo sulle cifre richieste e sulle implicazioni economiche dei nuovi accordi, ma la sensazione è che la necessità di non complicare la prossima estate abbia un peso significativo. Se i rinnovi della Lazio non dovessero concretizzarsi, la lista dei giocatori da sostituire crescerebbe ulteriormente, costringendo la dirigenza a un mercato più dispendioso e complesso. Marusic e Basic, infatti, pur non essendo sempre al centro delle cronache, rappresentano due pedine importanti per equilibrio, duttilità tattica e conoscenza del sistema di Sarri.

La volontà dell’allenatore è chiara: blindare la rosa attuale e lavorare su continuità e stabilità, elementi fondamentali per costruire un progetto solido. In questo quadro, i rinnovi della Lazio diventano non solo un aspetto amministrativo, ma un tassello strategico di prima fascia. Le prossime settimane saranno decisive: raggiungere un accordo permetterebbe al club di presentarsi al mercato di gennaio con maggiore serenità, evitando che il nervosismo contrattuale si ripercuota sul rendimento della squadra.

Il futuro di Marusic e Basic dipenderà ora dalla risposta della società, consapevole che chiudere positivamente i rinnovi della Lazio significherebbe preservare il valore tecnico e economico del gruppo in vista delle sfide che attendono il club nei prossimi mesi.