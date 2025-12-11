Rinnovi Lazio, serve una accelerazione da parte di Fabiani: questi prolungamenti sono sul tavolo del direttore sportivo

Rinnovi Lazio, il tema è da tempo sul tavolo di Fabiani ed ora ci si attende una accelerazione per arrivare alla fumata bianca. Le ultime

La gestione dei rinnovi della Lazio resta uno dei temi più delicati in questa fase della stagione. Il club, alle prese con una situazione economica complessa, rischia infatti di dover limitare qualsiasi operazione di mercato a saldo zero, e solo in caso di cessioni potranno arrivare nuove entrate. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, qualsiasi somma eventualmente incassata difficilmente potrà essere reinvestita prima di giugno, perché una parte significativa sarà destinata ai prolungamenti contrattuali dei giocatori. Non esistono deroghe: gli adeguamenti salariali sono congelati e i rinnovi devono essere diluiti nel tempo, distribuiti su più stagioni per non gravare sul bilancio corrente.

Il caso emblematico riguarda Alessio Romagnoli. Il difensore potrebbe firmare un contratto lungo con la Lazio, ma senza ottenere un aumento immediato. È un compromesso che la società reputa necessario per garantire stabilità e sostenibilità, ma non tutti i giocatori sembrano disposti ad accettarlo. Nemanja Basic, ad esempio, ha rifiutato la proposta di rinnovo agli stessi 1,6 milioni netti, mentre Adam Marusic, che un anno fa sperava in un adeguamento, ora chiede un nuovo triennale per chiudere la carriera a Formello. In estate la Lazio aveva valutato alternative come Gaaei dell’Ajax, ma ora Sarri insiste per trattenere il montenegrino, ritenendo fondamentale mantenere l’esperienza della rosa attuale.

Sul fronte operativo, l’unica possibilità di accelerare i rinnovi della Lazio e sbloccare eventuali operazioni di mercato a gennaio sarebbe un’iniezione di capitale da parte di Lotito. Una mossa del genere permetterebbe di riportare il “costo del lavoro allargato” all’80% e di intervenire sia sul fronte degli ingaggi che sul mercato in entrata. Senza questo supporto economico, invece, la società dovrà continuare a gestire la rosa con prudenza, distribuendo prolungamenti e adeguamenti su più anni e rinviando eventuali colpi invernali.

Sarri è stato chiaro: per poter lavorare al meglio servono i rinnovi della Lazio, a meno che la società non decida di disporre di cifre importanti per sostituire giocatori chiave in ogni reparto. Il tecnico spinge per una soluzione che dia certezze alla squadra, sia sul piano tecnico che su quello economico, perché solo così la Lazio potrà pianificare il futuro senza rischi. I prossimi mesi, dunque, saranno cruciali per definire chi resterà, chi partirà e come verranno strutturati i contratti, rendendo i rinnovi della Lazio il nodo centrale della gestione societaria e tecnica.