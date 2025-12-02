Rinnovi Basic Marusic, si muove in prima persona Sarri: la posizione del club biancocelesti su entrambi i calciatori

Rinnovi Basic Marusic, Sarri ha deciso di muoversi in prima persona per convincere entrambi i giocatori a prolungare il contratto. I dettagli

Il confronto di novembre tra Maurizio Sarri, Claudio Lotito e il direttore sportivo Fabiani ha rappresentato un momento decisivo per programmare il futuro della Lazio. L’allenatore biancoceleste ha voluto muoversi in anticipo, delineando due linee di intervento fondamentali: da una parte il mercato di gennaio, dall’altra il tema più delicato dei rinnovi di Basic e Marusic, questione che potrebbe incidere profondamente sugli equilibri della squadra nei prossimi mesi.

Sarri ha indicato con chiarezza i profili che vorrebbe rinforzassero la rosa nel mercato invernale, ovvero Insigne e Ilic. Ma, nello stesso tempo, ha iniziato un dialogo diretto con i giocatori in scadenza a giugno, tra cui appunto Toma Basic e Adam Marusic, due dei cinque contratti che si concluderanno al termine della stagione insieme a quelli di Hysaj, Pedro e Vecino. L’obiettivo del tecnico era capire la reale disponibilità dei calciatori a rinnovare, così da poter pianificare con il club una strategia coerente.

Il quadro economico, però, resta vincolante. L’ipotesi di un mercato “a saldo zero” implica che entrate, uscite e soprattutto rinnovi dovranno essere gestiti con gli stessi parametri economici attuali, salvo utilizzare eventuali introiti da cessioni per rendere le offerte più competitive. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, solo dopo il 16 dicembre – data in cui saranno chiari i risultati finanziari aggiornati al 30 settembre – sarà possibile avere un quadro definitivo dei margini di manovra.

All’interno di questo scenario, la questione dei rinnovi di Basic e Marusic assume un peso centrale. Sarri considera Marusic un pilastro del suo undici titolare, mentre Basic, grazie al recente exploit, è diventato un elemento prezioso e sorprendente, al punto da essere definito un “salvatore”. Nonostante ciò, esiste il rischio concreto di perdere entrambi. Il montenegrino ha ricevuto negli ultimi mesi diversi sondaggi da club italiani di alto livello, anche in vista di gennaio, e questo aumenta la pressione sulla Lazio. Basic, dal canto suo, ha estimatori in Germania e nella Liga, con il Betis in prima fila in vista di giugno.

La situazione di Marusic è particolarmente complessa: a giugno il suo rinnovo sembrava cosa fatta, con accordo raggiunto su 1,7 milioni più bonus, ma Lotito ha improvvisamente cambiato posizione, passando dal sì al no in poche settimane. A pesare sono soprattutto i 33 anni compiuti dal giocatore a ottobre, che inducono la società a riflettere prima di un prolungamento oneroso.

Se Basic appare più disponibile ad ascoltare la proposta del club, convincere Marusic con le stesse cifre e con un rinnovo annuale sarà molto più difficile. I rinnovi di Basic e Marusic saranno dunque uno dei nodi decisivi del progetto Lazio dei prossimi mesi.