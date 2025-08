La rinascita di Cancellieri: da partente a protagonista della Lazio

La parabola ascendente di Matteo Cancellieri, da quasi sicuro di dover lasciare la Lazio, ora si sta ritagliando un ruolo da protagonista

Matteo Cancellieri sta vivendo una vera e propria rinascita nel precampionato della Lazio. Considerato un esubero a inizio ritiro, con le valigie in mano e il mercato nel suo destino, il laterale romano ha ribaltato le gerarchie e si è ritagliato un ruolo da protagonista. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua prestazione nell’amichevole contro il Galatasaray è stata la conferma di un percorso in ascesa.

Cancellieri è stato decisivo in entrambe le reti della Lazio: ha provocato l’autogol del pareggio e ha fornito l’assist a Zaccagni per il gol del 2-1. Inoltre, è stato coinvolto in quasi tutte le azioni pericolose della squadra, dimostrando di essere un elemento fondamentale per l’attacco di Sarri. La sua applicazione e le sue prestazioni non sono passate inosservate: Sarri lo ha schierato titolare per la seconda volta consecutiva e ha deciso di farlo rimanere in rosa, invertendo completamente i piani iniziali.

Con Isaksen fuori causa a causa della mononucleosi, Cancellieri ha l’opportunità di consolidare il suo ruolo e potrebbe essere titolare anche nelle prime gare ufficiali della stagione. La sua capacità di incidere e di essere al centro del gioco offensivo lo rende un’opzione preziosa per il tecnico biancoceleste. La sua rimonta è un segnale di come il lavoro e la determinazione possano cambiare le sorti di un giocatore, trasformandolo da possibile partente in una risorsa fondamentale per la squadra.