Rientro Tavares, il portoghese è pronto per ritornare a giocare? Terminato l’allenamento odierno con i compagni

Rientro Tavares, il laterale biancoceleste può sperare di ritornare in tempo per la partita contro l’Inter: com’è la situazione

Rientro Tavares. Giungono buone nuove finalmente all’orecchio di Marco Baroni in vista della delicatissima sfida di Serie A Inter Lazio. I biancocelesti possono infatti sperare nel ritorno di Nuno Tavares il quale ha svolto l’intera seduta di oggi con il resto del gruppo.

Una lieta nuova che porta fiducia in vista di una delle partite più importanti dell’anno. Il portoghese ha preso parte anche alla seduta tattica anti-Inter, una novità rispetto agli ultimi giorni. In caso di continuità, con tutta probabilità, sarà convocato.

A riposo invece Isaksen, fermo da ieri per un problema muscolare. Il danese sarà tenuto sotto stretta osservazione in quanto la sua presenza potrebbe giovane, e non poco, ai biancocelesti già privi di Zaccagni e Pellegrini per squalifica.