Cucchi: «Contento se arrivasse Mertens, sul rinnovo di Sarri»

Riccardo Cucchi, ai microfoni della trasmissione radiofonica “1 Football Club, ha parlato di Lazio, in particolare del rinnovo di Sarri e del possibile arrivo di Mertens:

«Pare che sia ormai ufficiale. Se così fosse, sarei davvero felice. Ha lavorato bene e si è inserito bene, si è fatto subito apprezzare dai tifosi e sono convinto che Sarri sia un allenatore alla quale serva tempo per lavorare bene. Sicuramente per lui è stato faticoso cambiare la pelle della squadra. Mi pare che alla fine il risultato si sia visto. Sarebbe un grande errore cercare nella Lazio il Napoli di Sarri, perché è una cosa irripetibile. Sono anche convinto che, conoscendo l’allenatore, abbia una grande capacità di adattarsi alle situazioni. Non è un fondamentalista. Il quinto posto è un risultato straordinario per la Lazio».

MERTENS – «Sarei felice se l’interessamento potesse concretizzarsi. Il giocatore l’ho sempre apprezzato, anche se sono dispiaciuto per Napoli, dato che è molto legato alla città. Mi pare di capire che le proposte di ingaggio, molto ridotte, potrebbero metterlo sul mercato. Il giocatore è molto apprezzato da Sarri. Sarebbe un acquisto importante per la Lazio».