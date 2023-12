Lazio, spunta la litigata tra Sarri e Picchioni: di mezzo Berardi e Zielinski. Cosa è successo

Spunta il retroscena in casa Lazio: pesante litigata in estate tra Maurizio Sarri e il suo uomo mercato Picchioni. Cosa è successo

Il Messaggero oggi in edicola analizza il momento difficile della Lazio e le inquietudini di Maurizio Sarri svelando un importante retroscena:

Bisogna tornare indietro a fine maggio per comprendere appieno il suo pensiero. Mau sapeva che la “vecchia guardia” si era spinta oltre i propri limiti e urlava al miracolo. Temeva una crisi di appagamento e per questo pretendeva rinforzi pronti all’uso (Milik, Berardi, Frattesi, Zielinski e Ricci), tanto da litigare a brutto muso con il suo uomo mercato Picchioni (allineato alle esigenze del club) nelle prime riunioni di Castelfranco.

A luglio ha aspettato in silenzio, ha sperato invano di essere ascoltato dopo i no (vedi Sow) e le frizioni col patron. «Resto solo per voi», il discorso di Sarri a fine ritiro con la squadra messa intorno a lui, a cerchio. Eppure proprio ad Auronzo qualcosa si è rotto anche dentro quel gruppo.