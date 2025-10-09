Reja, un grande legame con la Lazio. Ecco le parole d'affetto verso i colori biancocelesti - Lazio News 24

Edy Reja festeggia 80 anni: il legame con la Lazio e la carriera di un grande allenatore

Oggi Edy Reja compie 80 anni, una carriera da allenatore ricca di esperienze e successi che lo ha portato anche a guidare la Lazio, uno dei club storici del calcio italiano. Fino a due anni fa, Reja è stato attivo in panchina e ora, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha aperto la valigia dei suoi ricordi, parlando di momenti indimenticabili e delle persone che hanno segnato il suo percorso.

Reja ricorda con affetto la sua tradizione di festeggiare il compleanno alla Barcolana, la celebre regata velica di Trieste, sua città natale. Anche se durante la sua esperienza alla guida dell’Albania questo non è stato possibile, quel legame con le sue radici è rimasto forte.

Nel suo racconto, emerge un grande rimpianto legato a una possibile gloria sfiorata: «Mi stavo trasferendo al Cagliari l’anno prima dello scudetto», dice Reja, riferendosi al trionfo dei rossoblù guidati da Gigi Riva. «Avrei potuto essere campione d’Italia, ma alla fine fui ceduto a Palermo a causa di un’offerta più alta».

Tra le tappe più importanti della sua carriera, c’è senza dubbio il suo periodo al Napoli, dove ha contribuito a lanciare giovani talenti come Hamsik e Lavezzi. Reja ricorda come quella esperienza rappresentò l’inizio di un ciclo vincente per il club partenopeo, culminato poi negli scudetti degli anni successivi.

Il suo rapporto con i presidenti è stato sempre sincero: parlando di Claudio Lotito, attuale presidente della Lazio, Reja sottolinea la grande capacità manageriale del numero uno biancoceleste, pur ammettendo che qualche scontro non è mancato, ma sempre risolto con dialogo.

Alla Lazio, Reja ha lasciato un’impronta importante, contribuendo a plasmare una squadra competitiva. Successivamente, ha guidato l’Atalanta raggiungendo risultati significativi, tra cui un quarto posto in Serie A, suo miglior piazzamento nel massimo campionato italiano.

Non manca un pensiero sul suo contributo nel segnalare Gian Piero Gasperini all’Atalanta, definito da Reja un vero innovatore, al pari di Arrigo Sacchi, capace di rivoluzionare il modo di giocare e portare la Dea a livelli altissimi.

Tra i giocatori più forti allenati da Reja spiccano Andrea Pirlo, lanciato in Serie B con il Brescia, e Miroslav Klose, definito un esempio di professionalità e forza mentale.

Oggi, nel giorno del suo 80° compleanno, la figura di Edy Reja resta una pietra miliare per club come la Lazio e per tutto il calcio italiano.