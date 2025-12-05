Il “Regalo Sospeso” della Lazio: l’iniziativa con Unicef e Clementoni a Roma per i bambini ospedalizzati! Solidarietà e gioia portata dai biancocelesti

Il “Regalo Sospeso” della Lazio: l’iniziativa con Unicef e Clementoni a Roma per i bambini ospedalizzati: presenti Rovella, Goldoni e Gelli

Oggi, presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, è tornata l’iniziativa del “Regalo Sospeso”, promossa da UNICEF Italia in collaborazione con Clementoni, a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e case-famiglia. Alla cerimonia di consegna erano presenti Nicolo Rovella della prima squadra maschile, Eleonora Goldoni della Lazio Women, e Valerio Gelli della squadra Primavera.

L’evento è stato un’occasione per portare un sorriso a tanti bambini, grazie alla generosità della S.S. Lazio, che ha contribuito insieme a UNICEF e Clementoni. Tra i presenti, anche Cristina Mezzaroma, Presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, e Paolo Rozera, Direttore generale di UNICEF Italia, che hanno sottolineato l’importanza di un’iniziativa che unisce solidarietà e attenzione verso i più piccoli.

Il “Regalo Sospeso” si è rivelato un gesto simbolico ma dal forte impatto, con Pierpaolo Clementoni, Research and Consumer Insights Director di Clementoni, che ha affermato: «Ogni gesto accompagna i bambini in un momento di serenità e trasmette a chi sostiene l’iniziativa la soddisfazione di contribuire a un progetto che ha un impatto tangibile e duraturo».

A prendere parola anche Eugenio Mercuri, professore ordinario di Neuropsichiatria infantile, che ha evidenziato come l’iniziativa porti gioia nei reparti pediatrici, dimostrando concretamente come la solidarietà possa illuminare le vite di tanti bambini.

I cofanetti regalo, disegnati dal noto street artist Merioone, contengono giochi, adesivi e materiale educativo sui diritti dell’infanzia. L’iniziativa proseguirà nelle prossime settimane con altre consegne in diverse città italiane.

Per contribuire alla causa, è possibile effettuare una donazione di almeno 10 euro tramite i comitati locali UNICEF o sul sito ufficiale dell’organizzazione. I fondi raccolti andranno a supporto dei programmi dell’UNICEF per i bambini in difficoltà nel mondo.

