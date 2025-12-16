Raspadori Lazio, non solo i biancocelesti sul giocatore dell’Atletico Madrid. Ci sono altri due club pronti a sfidare Sarri. Le ultime

Raspadori Lazio, Sarri spera spera nell’arrivo del giocatore dall’Atletico Madrid. Ma sull’ex Napoli ci sono anche Juventus e Roma. Le ultime

Il calciomercato invernale potrebbe accendersi con un derby della Capitale giocato non sul prato dell’Olimpico, ma sulle scrivanie dei direttori sportivi. Al centro delle trattative c’è Giacomo Raspadori, attaccante di grande talento che sta attirando l’interesse di entrambe le squadre romane, anche se con modalità e ruoli tattici differenti.

Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, lo scenario è definito da una netta differenza di visione tra Roma e Lazio. Le strategie dei due club capitolini saranno condizionate dalle esigenze tecniche dei rispettivi allenatori e dalla capacità di valorizzare al meglio il giovane attaccante.

Per la Roma di Gian Piero Gasperini, l’idea è quella di utilizzare Raspadori come esterno nel tridente offensivo. “Gasp” lo apprezza da tempo, avendolo già richiesto quando sedeva sulla panchina dell’Atalanta. Tuttavia, il tecnico piemontese vede l’ex Sassuolo più come una pedina per le fasce che come terminale centrale dell’attacco. Nonostante l’interesse per Raspadori, il sogno principale di Gasperini resta Joshua Zirkzee, con l’alternativa rappresentata da Yuri Alberto. Entrambi i profili rispondono meglio alla necessità di una punta di manovra con caratteristiche fisiche differenti da quelle dell’attaccante italiano.

Dall’altra parte della Capitale, invece, la situazione è diversa. La Lazio segue Raspadori con grande attenzione, e l’idea di inserire il giocatore nel proprio organico nasce da una precisa visione tattica di Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste vedrebbe il giovane attaccante nel suo ruolo naturale: punta centrale o falso nueve, sfruttando i movimenti di Raspadori per favorire gli inserimenti delle ali e garantire fluidità al reparto offensivo. Si tratta di una soluzione già sperimentata con successo a Napoli con Dries Mertens, e Sarri crede che l’ex Sassuolo possa adattarsi perfettamente a questo schema.

Secondo Pedullà, al momento siamo ancora nel campo delle idee, ma l’interesse della Lazio per Raspadori è concreto e potrebbe trasformarsi in un’offerta reale durante la finestra di gennaio. La differenza chiave tra i due club, quindi, non riguarda soltanto la possibilità di ingaggiare l’attaccante, ma anche il modo in cui verrebbe impiegato: come esterno offensivo nella Roma o come punta centrale nella Lazio.

In sintesi, lo scenario di mercato intorno a Raspadori rimane molto fluido. La finestra invernale potrebbe vedere sviluppi significativi, con la Lazio pronta a fare un passo avanti per assicurarsi un talento in grado di adattarsi perfettamente al sistema di Sarri, mentre la Roma valuta attentamente il ruolo tattico del giocatore all’interno dei propri piani offensivi.