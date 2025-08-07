Ranking FIFA: Italia Femminile in ascesa, 12° Posto Raggiunto: la statistica

Ranking FIFA: Italia Femminile in piena ascesa in classifica, dodicesimo posto raggiunto: la statistica completa

Dopo 28 anni di attesa, la Nazionale Femminile di calcio torna a brillare nel panorama europeo, conquistando un posto tra le prime quattro squadre del continente. Il risultato ottenuto all’Europeo in Svizzera rappresenta un traguardo storico per il movimento calcistico femminile italiano e ha avuto un impatto diretto sul ranking FIFA, aggiornato ufficialmente oggi.

Italia al 12° posto nel ranking FIFA

Grazie alla straordinaria prestazione nel torneo continentale, l’Italia ha guadagnato una posizione nella classifica mondiale, salendo dal 13° al 12° posto. Questo piazzamento eguaglia il miglior risultato raggiunto dalla Nazionale dal giugno 2014 e avvicina le Azzurre al best ranking assoluto, il 10° posto, toccato per l’ultima volta nell’agosto 2012.

A guidare la squadra c’è Andrea Soncin, ex attaccante e oggi commissario tecnico della Nazionale Femminile. Soncin ha saputo infondere grinta e organizzazione tattica a un gruppo giovane e ambizioso, portando l’Italia a competere ad alti livelli contro le big europee.

Spagna in vetta, USA superati

In cima al ranking FIFA si registra un cambio storico: la Spagna, finalista dell’Europeo in Svizzera, ha superato gli Stati Uniti, ora secondi. Le iberiche, guidate da una generazione d’oro di talenti, hanno perso la finale a Basilea contro l’Inghilterra, ma il percorso nel torneo ha garantito loro il sorpasso.

Sul podio anche la Svezia, che guadagna tre posizioni e si piazza al terzo posto. L’Inghilterra, fresca di secondo titolo europeo consecutivo, sale dal quinto al quarto posto, consolidando il proprio status tra le potenze del calcio femminile.

Un segnale forte per il calcio femminile italiano

Il ritorno dell’Italia tra le prime quattro d’Europa e il miglioramento nel ranking FIFA rappresentano un segnale chiaro: il calcio femminile italiano è in crescita. Con investimenti mirati, visibilità mediatica e il lavoro di tecnici come Soncin, le Azzurre possono ambire a traguardi sempre più prestigiosi.

1 – Spagna 2066.79 (+1)

2 – Stati Uniti 2065.06 (+1)

3 – Svezia 2025.26 (+3)

4 – Inghilterra 2022.64 (+1)

5 – Germania 2011.56 (-2)

6 – Francia 1988.68 (+4)

7 – Brasile 1976.3 (-3)

8 – Giappone 1971.05 (-1)

9 – Canada 1967.83 (-1)

10 – Corea del Nord 1944.22 (-1)

11 – Paesi Bassi 1899.18 (-)

12 – ITALIA 1884.32 (+1)