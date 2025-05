Rambaudi carica la Lazio: «Qualificazione alla prossima Champions League? È ancora tutto da vedere»

Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei, l’ex centravanti ha detto la sua in vista della sfida tra Inter e Lazio

In vista della sfida tra Inter e Lazio, che sarà valevole per la 37esima giornata di Serie A, l’ex centravanti biancoceleste Roberto Rambaudi ha fatto il punto sulla situazione della Lazio. La sfida di domenica sera sarà fondamentale per gli uomini di Baroni, che devono fare più punti possibili in queste due sfide per conquistare l’ultimi slot disponibile per la prossima Champions League. Di seguito, le dichiarazioni di Rambaudi:

MARUSIC – «Ci sta la scelta di mettere Marusic alto, il tecnico lo ha già provato. Magari anche il contrario si potrebbe fare: lui dietro e Lazzari davanti. Anche il recupero di Tavares è importante»

TCHAOUNA – «Ormai a fine stagione si può fare un’analisi, si possono dare giudizi sulla sua esperienza qui. Non ha rubato l’occhio. La sua permanenza dipende da cosa intravede il tecnico in lui, se pensa che può essere utile alla causa»

FINALE DI STAGIONE – «Può capitare di tutto, la Juventus è in vantaggio sulla Champions, ma è tutto da vedere»

GIOVANI – «Io rivedrei tutto il sistema. Nel Barcellona si cresce con una mentalità diversa, se uno è bravo gioca, indipendentemente dall’età; lì gli allenatori non vengono mandati via dopo tre giornate. Bisogna imparare a guardare il lavoro a 360°»

ISAKSEN – «Già quest’anno ha fatto il salto di qualità; doveva rischiare qualcosa in più e lo ha fatto. Deve migliorare nella continuità nei 90 minuti ma anche nelle giocate. Lui è migliorato anche vedendo Pedro in allenamento»