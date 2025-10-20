Rambaudi entusiasta: «Vedo una Lazio viva. A Bergamo ho notato questa cosa» - Lazio News 24

Lazio, Rambaudi analizza il pareggio con l’Atalanta: «Siamo vivi, ma serve più mentalità»

Roberto Rambaudi, ex calciatore e oggi opinionista, ha commentato a Radiosei la prestazione della Lazio nel pareggio a reti inviolate contro l’Atalanta, analizzando punti di forza e debolezze mostrate dai biancocelesti nel corso dei 90 minuti.

Secondo Rambaudi, la Lazio ha dato segnali incoraggianti solo a tratti, soprattutto nel primo tempo: «Siamo vivi, e questo è già qualcosa. Ma c’è ancora tanto da migliorare. Nei primi 20-25 minuti ho visto una squadra propositiva, con buone idee, anche se poco incisiva sotto porta. La qualità negli ultimi metri è mancata e questo resta un problema da risolvere».

Il giudizio complessivo sulla gara è altalenante, in linea con l’andamento stagionale della Lazio, ancora alla ricerca di continuità. «Bene il primo tempo – ha detto Rambaudi – ma malissimo il secondo. Siamo stati poco pericolosi, con un solo tiro in porta in tutta la partita. Serve più coraggio, più intensità, e soprattutto una mentalità più aggressiva, che spinga sempre a cercare il gol».

Tra i singoli, l’ex biancoceleste ha elogiato in particolare il portiere Ivan Provedel e il difensore Mario Gila: «I migliori in campo. In un momento delicato, mi prendo il punto guadagnato. Però serve un salto di qualità nella proposta di gioco. Non basta difendersi bene, bisogna anche costruire con più convinzione».

Parole di apprezzamento anche per Toma Basic, protagonista di una buona prestazione: «Nel primo tempo ha contribuito a un pressing efficace che ha messo in difficoltà l’Atalanta. Tra lui e Dele-Bashiru non c’è confronto al momento. Lo dicevo già l’anno scorso che su Basic si poteva lavorare. Ora sta trovando continuità».

Buoni segnali anche da Gustav Isaksen, subentrato nella ripresa: «È entrato con voglia, anche se gli manca ancora il cambio di passo. Gli manca lo sprint decisivo, ma sta bene fisicamente. E quando cresce la condizione, cresce anche la fiducia».

Rambaudi conclude sottolineando l’importanza del prossimo impegno: «Un pareggio così, su un campo difficile come Bergamo, può andare bene. Ma solo se viene seguito da una vittoria contro la Juventus domenica. La Lazio ha bisogno di punti e di certezze».

