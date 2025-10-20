 Rambaudi entusiasta: «Vedo una Lazio viva. A Bergamo ho notato questa cosa» - Lazio News 24
Connect with us

News

Rambaudi entusiasta: «Vedo una Lazio viva. A Bergamo ho notato questa cosa»

News

Lazio, gli ultras celebrano l'anniversario biancoceleste. Di cosa si tratta?

News

Lazio Juve, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le possibili scelte di Sarri e Tudor

News

Dia Lazio, prestazione che conferma le difficoltà: un’altra prestazione deludente! Quando torna la bella copia?

News

Sarri Lazio, il tecnico biancoceleste convince a metà: i giudizi e i voti dei quotidiani dopo la sfida contro l'Atalanta

News

Rambaudi entusiasta: «Vedo una Lazio viva. A Bergamo ho notato questa cosa»

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Rambaudi
Rambaudi

Lazio, Rambaudi analizza il pareggio con l’Atalanta: «Siamo vivi, ma serve più mentalità»

Roberto Rambaudi, ex calciatore e oggi opinionista, ha commentato a Radiosei la prestazione della Lazio nel pareggio a reti inviolate contro l’Atalanta, analizzando punti di forza e debolezze mostrate dai biancocelesti nel corso dei 90 minuti.

Secondo Rambaudi, la Lazio ha dato segnali incoraggianti solo a tratti, soprattutto nel primo tempo: «Siamo vivi, e questo è già qualcosa. Ma c’è ancora tanto da migliorare. Nei primi 20-25 minuti ho visto una squadra propositiva, con buone idee, anche se poco incisiva sotto porta. La qualità negli ultimi metri è mancata e questo resta un problema da risolvere».

Il giudizio complessivo sulla gara è altalenante, in linea con l’andamento stagionale della Lazio, ancora alla ricerca di continuità. «Bene il primo tempo – ha detto Rambaudi – ma malissimo il secondo. Siamo stati poco pericolosi, con un solo tiro in porta in tutta la partita. Serve più coraggio, più intensità, e soprattutto una mentalità più aggressiva, che spinga sempre a cercare il gol».

Tra i singoli, l’ex biancoceleste ha elogiato in particolare il portiere Ivan Provedel e il difensore Mario Gila: «I migliori in campo. In un momento delicato, mi prendo il punto guadagnato. Però serve un salto di qualità nella proposta di gioco. Non basta difendersi bene, bisogna anche costruire con più convinzione».

Parole di apprezzamento anche per Toma Basic, protagonista di una buona prestazione: «Nel primo tempo ha contribuito a un pressing efficace che ha messo in difficoltà l’Atalanta. Tra lui e Dele-Bashiru non c’è confronto al momento. Lo dicevo già l’anno scorso che su Basic si poteva lavorare. Ora sta trovando continuità».

Buoni segnali anche da Gustav Isaksen, subentrato nella ripresa: «È entrato con voglia, anche se gli manca ancora il cambio di passo. Gli manca lo sprint decisivo, ma sta bene fisicamente. E quando cresce la condizione, cresce anche la fiducia».

Rambaudi conclude sottolineando l’importanza del prossimo impegno: «Un pareggio così, su un campo difficile come Bergamo, può andare bene. Ma solo se viene seguito da una vittoria contro la Juventus domenica. La Lazio ha bisogno di punti e di certezze».

Leggi anche le ULTIMISSIME in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.