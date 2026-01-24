Avversari
Ramadani nel post partita: «Questo pareggio lascia tanto! Non abbiamo concesso nulla alla Lazio»
Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato nel post partita del match della 22a giornata contro la Lazio di Sarri
Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha parlato nel post partita del match valido per la 22a giornata di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciato per Sky Sport, secondo quanto ripreso da Tmw:
«Un pareggio che lascia tanto. Abbiamo fatto bene, non concedendo possibilità alla Lazio. Sono dispiaciuto anche per il pubblico. Con atteggiamento e spirito ce la faremo».
