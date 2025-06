Qualificazioni Mondiali, dove guardare la sfida di questa sera tra Italia e Norvegia

Qualificazioni Mondiali: ecco come assistere alla terza giornata dei gironi, in cui l’Italia sfiderà la Norvegia di Haaland e Odegaard

Andrà in scena questa sera alle 20:45 la terza giornata del girone in cui la prima classificata giocherà i Mondiali del 2026. L’Italia sfiderà la Norvegia, casa del Bodo-Glimt, che ha eliminato la Lazio in Europa League. I Leoni godono della presenza di calciatori fenomenali come Hojlund, Haaland e Odegaard.

La sfida sarà visibile in chiaro su Rai 1 oppure su Raiplay in streaming.