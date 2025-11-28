Pulisic ci sarà contro la Lazio? Allegri ha preso una decisione molto importante sull’americano. Le ultime

Pulisic: il Milan perde il suo uomo chiave per la doppia sfida con la Lazio. I biancocelesti possono sorridere per l’assenza dell’americano

Le sensazioni negative della vigilia sono diventate realtà: Pulisic non sarà a disposizione del Milan per la sfida di domani sera contro la Lazio, in programma alle 20:45 a San Siro per la tredicesima giornata di Serie A. Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa avevano già lasciato intuire un quadro poco incoraggiante, e la rifinitura odierna ha confermato i timori. Come riportato da Peppe Di Stefano in diretta da Milanello, lo statunitense non è riuscito a recuperare dal problema fisico che lo tormenta negli ultimi giorni, e il tecnico rossonero dovrà rinunciare al giocatore più determinante della sua prima parte di stagione.

Il problema che ha colpito Pulisic è di natura muscolare, una tipologia di infortunio che impone sempre la massima prudenza. Nonostante non si tratti di una lesione grave, lo staff medico del Milan ha optato per una gestione estremamente cauta, con valutazioni quotidiane per monitorare l’evoluzione del fastidio. La scelta di escludere il numero 11 dalla gara di campionato è stata inevitabile, e la sua presenza nella successiva sfida di Coppa Italia – nuovamente contro la Lazio, questa volta all’Olimpico – appare altrettanto in dubbio.

L’assenza di Pulisic pesa enormemente sull’equilibrio offensivo del Milan. Fin dai primi impegni stagionali, l’americano si è imposto come uno dei trascinatori della squadra, capace di incidere con gol, assist e accelerazioni devastanti. La sua capacità di spezzare il ritmo, creare superiorità numerica e interpretare più ruoli sulla trequarti lo ha reso un elemento insostituibile nello scacchiere tattico rossonero. Per questo Allegri dovrà ora trovare alternative in grado di mantenere alta la qualità del gioco, pur sapendo che il contributo specifico di Pulisic è difficilmente replicabile.

Il tecnico valuta diverse soluzioni: dall’impiego di un centrocampista avanzato fino alla scelta di un esterno puro, anche se nessuno dei possibili sostituti garantisce l’impatto mostrato dallo statunitense. Le due partite consecutive contro la Lazio rappresentano un passaggio cruciale per la stagione del Milan, sia per la classifica che per l’obiettivo di avanzare in Coppa Italia, e l’assenza di Pulisic complica un calendario già impegnativo.

In definitiva, l’infortunio di Pulisic costituisce una delle principali criticità del momento per il Milan. Il club punta a recuperarlo il prima possibile, ma senza correre rischi inutili: l’obiettivo è riaverlo al meglio nelle settimane decisive della stagione, quando la sua presenza potrebbe fare nuovamente la differenza.