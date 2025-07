Provstgaard Lazio, il difensore ha convinto Sarri! Sarà protagonista la prossima stagione? Le ultime

Provstgaard Lazio, il difensore biancoceleste ha convinto Sarri! Sarà protagonista la prossima stagione? Le ultimissime

La Lazio si prepara al debutto in Serie A contro il Como, previsto tra un mese esatto, e tutti gli occhi sono puntati su Oliver Provstgaard. Il difensore centrale classe 2002, arrivato a Roma lo scorso febbraio, potrebbe partire titolare nella prima giornata a causa della squalifica di Alessio Romagnoli — il leader difensivo espulso nei minuti finali contro il Lecce e fermato per due turni.

Provstgaard, capitano della nazionale Under 21 danese e autore di 3 reti in 24 presenze con la selezione giovanile, non ha ancora esordito da titolare con la maglia biancoceleste. Tuttavia, nei pochi minuti disputati ha mostrato carattere e determinazione: a Bergamo è stato protagonista nella difesa del vantaggio contro l’Atalanta subentrando a Gigot, mentre ad Empoli ha giocato con un vistoso turbante a seguito di uno scontro, contribuendo comunque al successo della squadra.

Il tecnico Maurizio Sarri, noto per il suo stile di gioco organizzato e offensivo, sembra pronto a scommettere sul giovane danese per affiancare Mario Gila — il difensore spagnolo classe ’00, ormai punto fermo della retroguardia laziale. Gila stesso ha lodato Provstgaard definendolo “fortissimo, sempre sul pezzo”, segnale evidente del rispetto che il danese ha già guadagnato nello spogliatoio.

La concorrenza in difesa appare in calo: Patric è ancora in fase di recupero dopo l’operazione alla caviglia e Gigot sembra fuori dai piani tecnici. Provstgaard, invece, ha già mostrato buona forma nella recente amichevole contro la Primavera, partita da titolare e confermando quanto emerso all’Europeo Under 21 dove ha raggiunto i quarti di finale.

Con il campionato alle porte e una difesa da ricostruire, Lazio potrebbe trovare in Oliver Provstgaard un nuovo protagonista. Il debutto al Sinigaglia di Como potrebbe essere solo l’inizio di una stagione che segna la definitiva consacrazione del giovane talento danese.