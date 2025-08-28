Provstgaard Lazio, l’ex ct della Danimarca U21, Hojer: «Un guerriero per la Lazio»

Provstgaard Lazio, l’ex commissario tecnico della Danimarca U21, Hojer: «Un guerriero per la Lazio». Le sue dichiarazioni

L’ex commissario tecnico della Danimarca Under 21, Steffen Hojer, figura di spicco del calcio giovanile scandinavo e noto per la sua capacità di valorizzare talenti emergenti, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com nella quale ha espresso il proprio giudizio su alcuni calciatori che ha avuto modo di allenare. Tra questi, non è mancato un riferimento al difensore della SS Lazio, Oliver Provstgaard.

Hojer, che nel corso della sua carriera da allenatore ha contribuito alla crescita di numerosi giocatori poi affermatisi in ambito internazionale, ha definito Provstgaard “un professionista di alto livello, un difensore davvero forte, un guerriero nella sua area di rigore, su cui si può sempre contare e pronto a fare tutto per la squadra”.

Oliver Provstgaard: il profilo del difensore biancoceleste

Nato in Danimarca, Provstgaard è considerato uno dei prospetti difensivi più interessanti della nuova generazione. Dotato di grande fisicità e senso della posizione, abbina capacità di marcatura serrata a un buon piede per l’impostazione dal basso. La sua determinazione e la mentalità vincente gli hanno già permesso di imporsi nel contesto competitivo della Serie A, conquistando la fiducia di staff tecnico e compagni.

L’eredità di Hojer nel calcio giovanile danese

Steffen Hojer, a sua volta ex calciatore professionista, ha maturato una solida esperienza alla guida della nazionale Under 21 della Danimarca. Sotto la sua gestione, diversi talenti hanno fatto il salto verso le selezioni maggiori e i principali campionati europei. Le sue parole su Provstgaard si inseriscono in un contesto di stima professionale, frutto di anni di lavoro a stretto contatto con giovani promesse.

Un punto di forza per la Lazio

Per la Lazio, la presenza di un difensore con queste caratteristiche rappresenta un valore aggiunto in termini di solidità e affidabilità. La mentalità combattiva di Provstgaard, unita a un approccio sempre concentrato e professionale, lo rende una pedina fondamentale nelle strategie difensive della squadra allenata da Sarri.

Con elogi di questo calibro da parte di un tecnico esperto come Hojer, il futuro di Oliver Provstgaard in maglia biancoceleste si prospetta ricco di soddisfazioni, confermando il suo ruolo di protagonista nel presente e nel domani del club capitolino.

PAROLE – «Provstgaard è un professionista di alto livello. Un difensore davvero forte, un guerriero nella sua area di rigore e su cui si può sempre contare, pronto a fare tutto per la sua squadra».