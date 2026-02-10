Provstgaard sul pareggio di Torino: «Prestazione forte, risultato che fa male alla fine»

Oliver Provstgaard, difensore centrale della Lazio, ha commentato il pareggio ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus. Le sue parole

La Lazio si prepara a vivere una delle notti più importanti della stagione. Dopo l’ultimo impegno di campionato, i biancocelesti sono pronti a tuffarsi nel clima della Coppa Italia, con l’obiettivo di strappare un pass per le semifinali in una sfida che si preannuncia infuocata.

La sfida di Coppa Italia contro il Bologna

Il calendario non concede soste e domani il club capitolino sarà di scena allo stadio Dall’Ara. Ad attenderli c’è il Bologna di Vincenzo Italiano, in un quarto di finale secco che mette in palio moltissimo. Per la formazione di Sarri, questo trofeo rappresenta un obiettivo concreto per arricchire la bacheca e dare continuità al percorso di crescita mostrato finora, nonostante le fatiche di una stagione intensa e complicata.

Ultimissime Lazio LIVE: le condizioni di Basic e le parole di Delio Rossi

Provstgaard e l’amarezza post-Juve

Mentre la squadra affina la tattica, c’è chi guarda ancora con un pizzico di rammarico all’ultima uscita. Il giovane difensore centrale Oliver Provstgaard è tornato a parlare attraverso i propri canali social. Il danese ha commentato il pareggio ottenuto contro la Juve, nell’ultimo turno di campionato, sottolineando la solidità della squadra ma anche il dispiacere per i tre punti sfumati nel finale.

«Prestazione forte, risultato che fa male alla fine. Andiamo avanti!».

