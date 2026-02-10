Gila in dubbio per la sfida con il Bologna! Le condizioni del difensore

Mario Gila, centrale della Lazio, non è al meglio per la partita di Coppa Italia contro la squadra di Vincenzo Italiano: ecco come sta il giocatore di Maurizio Sarri

La Lazio si prepara alla sfida contro il Bologna con una possibile assenza importante in difesa, Mario Gila è infatti in dubbio per il match di Coppa Italia! Il difensore della Lazio ha lasciato il campo durante la partita contro la Juventus a causa di un affaticamento al flessore.

Gila in dubbio per Bologna-Lazio: possibile scelta strategica di Sarri

L’infortunio di Mario Gila ha creato un piccolo grattacapo per il tecnico biancoceleste, che sta valutando se risparmiare il difensore per evitare rischi in vista delle prossime sfide. Sarri ha sempre dimostrato di voler proteggere i suoi giocatori, soprattutto in un periodo fitto di impegni.

Gila fuori e Romagnoli dentro?

Con Gila in dubbio, potrebbe esserci il rientro in campo dal primo minuto di Alessio Romagnoli (come riferito dallo stesso Sarri). Il centrale ex Milan è pronto a prendere il posto di Gila in difesa, la sua leadership potrebbe rivelarsi cruciale in una partita delicata e fondamentale per il proseguimento della stagione dei biancocelesti.

Il tecnico Maurizio Sarri si trova a dover gestire un’importante emergenza difensiva, con la possibilità di sacrificare Gila per preservare il suo stato fisico. Nonostante le limitate risorse in difesa, Sarri sta cercando di mantenere un equilibrio tra necessità immediate e programmazione a lungo termine.

