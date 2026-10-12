Provstgaard sempre più decisivo in questa Lazio! Il centrale è in crescita. I numeri – Lazio News 24

Oliver Provstgaard è tra le note più liete di questa Lazio che sorprende dopo sei giornate di Serie A! Questi numeri attestano la crescita del difensore danese

L’avvio di stagione della Lazio rasenta la perfezione. Battendo in casa il Monza per 3-1, la formazione biancoceleste ha centrato la quinta vittoria in sei giornate, conquistando il primato in classifica in coabitazione con l’Inter. Tra i protagonisti assoluti di questo momento d’oro figura Oliver Provstgaard. Già messosi in luce nella passata stagione sotto la gestione di Maurizio Sarri, il giovane talento sta trovando una nuova dimensione tattica nello scacchiere di Gennaro Gattuso, confermando quanto di buono mostrato anche con la maglia della Nazionale danese in Nations League. Come evidenziato dalle ultime statistiche di rendimento, il suo impatto sul rettangolo verde è diventato a dir poco devastante.

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I numeri da leader di Provstgaard

Il difensore è ormai un punto fermo insostituibile: 6 presenze su 6 da titolare e ben 510 minuti giocati. Nonostante non abbia ancora trovato la via del gol o dell’assist, emerge una precisione millimetrica in fase di impostazione con il 90% di passaggi riusciti (308 riusciti e solo 31 falliti). Pur non avendo ancora cercato la conclusione personale (0% di tiri nello specchio), la sua efficacia in fase di rottura è impressionante, avendo registrato l’80% di contrasti vinti (4 vinti e 1 perso).

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Cosa può dare Provstgaard alla Lazio

Nella nuova veste tattica cucita su misura da Gattuso, il centrale danese garantisce una pulizia assoluta in uscita dal basso e una fisicità straripante nei duelli individuali. La sua capacità di ripulire i palloni permette alla squadra di mantenere costantemente il baricentro alto e di dominare il possesso palla contro qualsiasi avversario.

I margini di miglioramento di Provstgaard

I dati mostrano che il calciatore ha ancora ampi margini di crescita sul piano della foga agonistica e della gestione dei duelli aerei o a terra. Ha commesso 12 falli fatti subendone soltanto 1, collezionando già 2 cartellini gialli (e 0 rossi). Inoltre, la percentuale del 34% nei duelli vinti (12 vinti contro i 23 persi) rappresenta il vero aspetto su cui lavorare per diventare un top player assoluto e blindare definitivamente la retroguardia capitolina.