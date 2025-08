Provedel Mandas, l’alternanza già non funziona? Nelle prossime amichevoli… Ultime sul ballottaggio tra i pali verso l’inizio della stagione

Il rebus portieri in casa Lazio si infittisce. La sfida tra Ivan Provedel e Christos Mandas per i guanti da titolare, che ha caratterizzato tutto il precampionato, non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Anzi, l’amichevole contro il Galatasaray, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, ha aggiunto ulteriori elementi a un ballottaggio che si preannuncia serrato fino all’inizio del campionato.

L’alternanza contro il Galatasaray: parate e incertezze

Nell’ultimo test contro i turchi, Maurizio Sarri ha dato continuità al dualismo, schierando Mandas titolare per poi inserire Provedel a mezzora dalla fine. Entrambi gli estremi difensori sono stati protagonisti di interventi importanti, a conferma del loro valore, ma hanno anche mostrato qualche incertezza. Secondo l’analisi del quotidiano, entrambi portano una parte di responsabilità sui due gol incassati dalla squadra biancoceleste.

Gli errori sui gol: Mandas e Provedel sotto esame

Nel dettaglio, sulla prima rete di Torreira, nata da un colpo di testa ravvicinato, Mandas è apparso insicuro, mancando l’uscita in presa alta che avrebbe potuto sventare il pericolo. Allo stesso modo, sul gol del definitivo 2-2, segnato sempre dall’uruguaiano, Provedel è stato battuto da un tiro da fuori area potente ma non irresistibile, considerato “tutt’altro che imparabile”. Piccoli errori che pesano nelle valutazioni di un tecnico meticoloso come Sarri.

Una gerarchia da definire: Sarri ha tempo per decidere

La sensazione è che, per il bene di entrambi i portieri e della stabilità del reparto difensivo, una gerarchia chiara debba essere stabilita il prima possibile. Una staffetta continua in un ruolo così delicato non è considerata una soluzione praticabile per l’intera stagione. Nelle prossime amichevoli è probabile che Sarri continui ad alternarli per raccogliere ulteriori indicazioni, ma il tempo stringe: il Comandante avrà le ultime settimane di preparazione per sciogliere i dubbi e decidere a chi affidare la porta della Lazio.