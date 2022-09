Provedel, l’emozione per l’azzurro corre sui social: il post del portiere – FOTO

Ivan Provedel non nasconde l’emozione per la prima chiamata in Nazionale: ecco il post del portiere

Ivan Provedel ha ricevuto la prima chiamata in Nazionale da Mancini dopo le ottime uscite con la maglia della Lazio. Il portiere – protagonista di oggi di una divertente diretta sui canali social degli Azzurri – non ha nascosto l’emozione sui social per la chiamata.

L’estremo difensore biancoceleste ha postato una foto che lo ritrae con la divisa azzurra e una didascalia che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni.