Protti ricorda: «Lazio? Fu un grande onore indossare la maglia numero 10. Ho pianto quando...» - Lazio News 24

Lazio, Igor Protti: «La malattia è la mia partita più dura. Ho pianto con la chemio addosso»

Igor Protti, ex attaccante simbolo degli anni ’90 e bandiera di club come Lazio e Livorno, sta affrontando la sfida più dura della sua vita: la lotta contro una grave malattia. In una toccante intervista rilasciata a La Repubblica, l’ex bomber ha parlato con sincerità del momento che sta vivendo, tra paure, speranze e ricordi indelebili legati alla sua carriera, inclusi alcuni momenti con la maglia della Lazio.

Il racconto di Protti: lacrime, paura e gratitudine

«Quelle sono anime», racconta Protti parlando del pubblico che lo ha accolto con un’ovazione durante la sua ultima apparizione allo stadio Armando Picchi di Livorno.

«Ci vogliamo tutto il bene del mondo. Venerdì, quando lo stadio ha cantato il mio nome, ho pianto. Avevo la chemio attaccata al corpo e ho pianto. Non mi sono mai vergognato delle mie lacrime. In quelle di venerdì c’erano gioia, nostalgia e paura che fosse l’ultima volta».

Parole che colpiscono per la loro umanità. L’ex calciatore ha ammesso di vivere giornate altalenanti, sospeso tra l’adrenalina del sostegno ricevuto e il timore per ciò che verrà:

«Ho tanta paura. Dopo la botta di adrenalina, il crollo è sempre in agguato».

I ricordi con la Lazio: la maglia numero 10 e l’amore per il calcio

Nel corso dell’intervista, Protti è tornato anche sui suoi anni da calciatore, ricordando il legame con alcuni club fondamentali per la sua carriera. Tra questi, la Lazio occupa un posto speciale:

«Da ragazzino il mio idolo era Rivera. Nel ’95 chiesi la 10 al Bari, poi alla Lazio e quindi al Napoli, dove ovviamente non potevo neanche sognare di avvicinarmi a Maradona. Nessuno al mondo poteva farlo».

Un pensiero commosso è andato anche alla maglia numero 10, simbolo di creatività e responsabilità:

«Spero che quella maglia incredibile, poi ritirata, sia stata almeno un po’ contenta di essere indossata da me».

Lazio vicina a un ex dal cuore grande

La storia di Igor Protti è anche la storia di un uomo che ha dato tutto al calcio e che oggi combatte con coraggio una sfida molto più grande. La Lazio, club che ha fatto parte del suo percorso, gli è vicina idealmente, così come i tifosi biancocelesti che non hanno mai dimenticato il suo spirito combattivo, dentro e fuori dal campo.