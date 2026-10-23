Progressione costante a Formello: Marusic e Rovella tornano ad allenarsi sul rettangolo verde

Lazio, tabelle personalizzate per Rovella e Marusic: il piano per il rientro procede spedito. Le considerazioni del Dr. Monachino

Situazione dell’infermeria in primo piano per i colori biancocelesti, con aggiornamenti di grande rilievo sullo stato di salute dei calciatori attualmente impegnati nei rispettivi percorsi di recupero fisico.

Come rivelato ufficialmente durante il punto medico trasmesso sulle frequenze di Lazio Style Radio e TV, il medico sociale Pietro Monachino ha fatto il punto della situazione evidenziando un quadro complessivo estremamente incoraggiante.

La sinergia perfetta tra lo staff sanitario e la guida tecnica della Lazio sta garantendo una programmazione impeccabile in vista dei prossimi impegni ufficiali.

Ultimissime Lazio LIVE: la conferenza di Gattuso e il racconto della gara della Primavera

Gli aggiornamenti dello staff sanitario sulle condizioni di Nicolò Rovella e Adam Marusic

Entrando nel dettaglio del lavoro svolto dai singoli atleti, il responsabile sanitario del club ha confermato che i due calciatori stanno rispettando pienamente la tabella di marcia stabilita in precedenza. Secondo quanto spiegato da Pietro Monachino, il confronto costante con i tecnici ha permesso di strutturare una progressione misurata e controllata, che sta producendo i risultati sperati.

Nonostante le lesioni fossero differenti e particolarmente delicate per i tempi di recupero richiesti, entrambi i tesserati hanno iniziato a lavorare a parte direttamente sul campo, evidenziando segnali di crescita davvero importanti!

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

La filosofia della prudenza e la gestione del gruppo nella Lazio

Il medico sociale ha, inoltre, voluto sottolineare l’importanza di una gestione condivisa e attenta del gruppo, resa possibile dalla totale collaborazione dello staff tecnico della Lazio. Adottando una filosofia basata sulla prudenza e mettendo sempre il calciatore al centro dell’attenzione, la società capitolina sta raccogliendo i frutti di scelte ponderate.

Le previsioni iniziali si stanno consolidando giorno dopo giorno, regalando grande fiducia all’intero ambiente biancoceleste per il pieno recupero di Nicolò Rovella e Adam Marusic in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.