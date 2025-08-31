Probabili formazioni Lazio Verona, le possibili scelte del match di Serie A

Lazio, occasione di riscatto contro il Verona: Sarri torna all’Olimpico

Dopo la pesante sconfitta sul campo del Como, la Lazio ha subito un’importante occasione per rialzare la testa. Domenica 31 agosto, alle ore 20:45, i biancocelesti torneranno in campo per affrontare il Verona allo Stadio Olimpico, nella seconda giornata di Serie A 2025-2026. Sarà il ritorno a casa per Maurizio Sarri, che guiderà nuovamente la Lazio tra le mura amiche con l’obiettivo di cancellare il passo falso dell’esordio.

Il match contro il Verona assume grande rilevanza per l’ambiente Lazio. I tifosi si aspettano una reazione concreta, mentre lo stesso Sarri è chiamato a trovare subito soluzioni efficaci per riportare fiducia nel gruppo. La Lazio dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-3-3, anche se ci saranno alcune novità nella formazione iniziale.

Le probabili formazioni: Lazio con Rovella titolare, confermato l’attacco

Questa la probabile formazione della Lazio:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

In panchina: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Sarri dovrebbe confermare buona parte dell’undici sceso in campo contro il Como. In difesa si rivede Marusic dal primo minuto al posto di Lazzari, mentre a centrocampo spazio a Rovella, che sostituirà Cataldi in cabina di regia. In attacco fiducia a Castellanos, supportato da Cancellieri e Zaccagni. Ancora in forse Vecino, le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore, mentre restano indisponibili Patric, Isaksen e Gigot, sempre più vicino all’addio alla Lazio.

Il Verona di Zanetti cerca continuità

Il Verona arriva all’Olimpico dopo il pareggio ottenuto a Udine. La squadra di Zanetti ha dimostrato solidità e compattezza. La probabile formazione gialloblù è:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Ebosse, Frese; Oyegoke, Niasse, Bernede, Serdar, Bradaric; Giovane, Mosquera.

Allenatore: Paolo Zanetti.

La Lazio dovrà quindi fare attenzione a un Verona organizzato e pronto a colpire in contropiede. Per i biancocelesti, però, non ci sono alternative: serve una vittoria per rilanciare morale e ambizioni.

L’Olimpico si prepara a spingere la Lazio verso il primo successo stagionale. Ora tocca a Sarri e ai suoi uomini dimostrare che il ko di Como è già alle spalle.