Probabili formazioni Lazio Juve, quali saranno gli schieramenti in vista del match?

La sfida tra Lazio e Juventus rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’ottavo turno di Serie A 2025-2026. Il match, in programma domenica 26 ottobre alle 20.45 all’Olimpico, mette di fronte due squadre in cerca di conferme e punti importanti. Tutti gli occhi sono puntati sulle probabili formazioni Lazio Juve, che saranno decisive per il pronostico della partita.

Le probabili formazioni Lazio Juve: Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri dovrebbe scendere in campo con un 4-3-3 consolidato: Provedel tra i pali, difesa composta da Lazzari a sinistra, Marusic a destra, e la coppia centrale formata da Gila e Romagnoli. A centrocampo Cataldi sarà il fulcro, affiancato da Guendouzi e Basic, anche se Vecino potrebbe giocarsi una maglia da titolare in luogo di Basic, viste le buone prestazioni recenti.

In attacco, Isaksen e Zaccagni supporteranno Dia, designato come terminale offensivo, sebbene non si escluda la possibilità di vedere Pedro come falso nueve. Tra le note di formazione da segnalare, l’assenza di Cancellieri e il forfait dell’ultimo minuto di Nuno Tavares, che ha costretto Sarri a modificare le corsie difensive. Lazzari si posizionerà sulla fascia sinistra, mentre Marusic sarà adattato sulla destra, in un reparto pronto a sfidare la Juventus con grande determinazione.

Le probabili formazioni Lazio Juve: Juventus

La Juventus, guidata da Igor Tudor, dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta e la linea difensiva composta da Gatti, Rugani e Kelly. In mediana spazio a Kalulu, Thuram, Locatelli e Cambiaso, mentre in attacco Conceicao e Yildiz supporteranno David, possibile unico riferimento offensivo.

Tuttavia, l’assenza di Bremer potrebbe costringere Tudor a valutare un passaggio a difesa a quattro, trasformando il modulo in un 4-3-3. Yildiz sembra intoccabile, così come Conceicao difficilmente sarà sostituito, mentre la possibile modifica riguarda Kalulu in difesa al posto di Rugani, con Joao Mario pronto a spostarsi sulla fascia. La scelta del modulo finale sarà comunicata solo al momento dell’ufficializzazione delle formazioni, lasciando ancora aperti diversi scenari tattici.

In sintesi, le probabili formazioni Lazio Juve mostrano come entrambe le squadre abbiano alternative interessanti e giocatori chiave pronti a fare la differenza. La partita all’Olimpico si preannuncia intensa, con Sarri e Tudor che cercheranno di sfruttare al meglio i loro uomini migliori. Gli appassionati di Serie A non vedono l’ora di scoprire le scelte definitive dei due allenatori per questa sfida di grande fascino.

