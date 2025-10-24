Lazio Juve, Sarri perde anche Nuno Tavares! Ecco come cambiano le probabili formazioni in vista del match di domenica all’Olimpico

Lazio Juve, l’infortunio di Nuno Tavares cambia i piani di Sarri! Ecco le probabili formaizoni del big match dell’Olimpico di domenica

Dopo aver conquistato un punto prezioso contro l’Atalanta, la Lazio è pronta a tornare tra le mura amiche dell’Olimpico per affrontare la Juventus di Igor Tudor. Un match importante per i biancocelesti, che, purtroppo, dovranno fare a meno di numerosi giocatori chiave a causa degli infortuni. Sarri, infatti, non potrà contare su Castellanos, Rovella e Cancellieri (fuori almeno un mese), ai quali si è aggiunto anche Nuno Tavares, che ha accusato un problema al polpaccio.

A causa di queste assenze, il tecnico toscano è costretto a rivedere la formazione. Marusic, che solitamente gioca a destra, si sposterà sulla fascia sinistra della difesa, in sostituzione di Pellegrini, ancora ai box per un trauma al ginocchio destro. Il resto della retroguardia vedrà Lazzari a destra, con Gila e Romagnoli a completare il reparto centrale. A centrocampo, il trio sarà composto da Guendouzi, Cataldi e Basic, mentre più avanti Vecino farà da raccordo, dopo il suo esordio stagionale in campionato.

In attacco, la novità potrebbe essere Isaksen, che partirà titolare sulla fascia destra, con Dia (non al meglio per i soliti fastidi alla caviglia) e Zaccagni a completare il tridente offensivo nel classico 4-3-3.

Dall’altra parte, la Juventus di Igor Tudor scenderà in campo con la formazione tipo, con Di Gregorio in porta e la difesa composta da Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo, spazio per Koopmeiners, Locatelli e Thuram, mentre in attacco ci saranno Conceicao, David e Yildiz.

Un incontro che si preannuncia intenso, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti.