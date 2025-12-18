 Probabili formazioni Lazio Cremonese, le possibili scelte
Probabili formazioni Lazio Cremonese, dalle fatiche del Tardini all’Olimpico: Sarri tra emergenza e conferme. Ecco cosa potrebbe cambiare nel prossimo turno

2 ore ago

Cm Reggio Emilia 14/09/2025 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Lazio / foto Cristiano Mazzi/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Probabili formazioni Lazio Cremonese, dopo l’impresa di Parma si torna all’Olimpico: scelte obbligate per Sarri tra emergenza e conferme

Dal Tardini all’Olimpico, senza soluzione di continuità. La Lazio si prepara ad affrontare la Cremonese dopo l’eroica vittoria conquistata in nove contro undici sul campo del Parma, un successo che ha esaltato spirito e identità della squadra di Maurizio Sarri, allenatore chiamato ora a gestire un’emergenza diffusa.

Il tecnico biancoceleste dovrà infatti rinunciare a Mattia Zaccagni, esterno offensivo e capitano, e a Toma Bašić, centrocampista croato: entrambi sconteranno due giornate di squalifica dopo le espulsioni rimediate sabato. A queste assenze si aggiungono quelle di Fisayo Dele-Bashiru, mezzala nigeriana, e di Boulaye Dia, attaccante senegalese, entrambi partiti per la Coppa d’Africa.

Arriva però una buona notizia dal reparto arretrato: torna a disposizione Mario Gila, difensore centrale spagnolo classe 2000, che ha scontato la squalifica rimediata contro il Bologna. Sarà lui a ricomporre la coppia centrale con Alessio Romagnoli, leader della difesa. Sulle corsie laterali sono attesi ancora Adam Marusic a destra e Luca Pellegrini a sinistra.

A centrocampo potrebbe rivedersi dal primo minuto Matías Vecino, centrocampista uruguaiano di esperienza, affiancato da Danilo Cataldi, regista e capitano designato, e da Matteo Guendouzi, mezzala francese di temperamento. In panchina l’unica alternativa sarà Reda Belahyane, mentre Nicolò Rovella tornerà soltanto a gennaio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Noslin. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Belahyane, Pedro. All.: Sarri.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Ceccherini; Barbieri, Valoti, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All.: Nicola.

