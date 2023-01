Probabili formazioni Lazio Bologna: Sarri prepara il turnover pensando anche alla gara di campionato con il Milan

Maurizio Sarri non ha ancora sciolto le riserve rispetto all’undici che scenderà in campo oggi per Lazio-Bologna. Di certo è atteso grande turnover in avvicinamento al big match col Milan.

Lazio 4-3-3: Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

Bologna 4-2-3-1: Skorupski; Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Soriana; Barrow. All. Thiago Motta