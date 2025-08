Probabili formazioni Galatasaray Lazio: Sarri ne cambia 5. Novità nel tridente in vista del secondo match della tournée turca

Archiviata la sconfitta contro il Fenerbahce, la Lazio di Maurizio Sarri affronta il secondo e ultimo test di lusso della sua tournée in Turchia. Stasera, sabato 2 agosto, alle ore 20:00 italiane, i biancocelesti scenderanno in campo al Rams Park di Istanbul per sfidare i campioni di Turchia del Galatasaray. Un’amichevole di prestigio contro un avversario di caratura da Champions League, fondamentale per testare la condizione della squadra e oliare i meccanismi in vista dell’inizio della Serie A.

Dopo il primo test, Sarri è pronto a dare una scossa alla squadra, cambiando ben cinque uomini rispetto alla formazione precedente e confermando il collaudato modulo 4-3-3. Le rotazioni offriranno un’opportunità importante a diverse seconde linee e a chi cerca conferme. Di seguito, le probabili formazioni della sfida.

La prima novità sarà tra i pali, dove ci sarà spazio per Christos Mandas. Il portiere greco prenderà il posto di Provedel, avendo così la possibilità di mettersi in mostra dal primo minuto in un test impegnativo.

Nella linea difensiva, il tecnico biancoceleste darà continuità alla coppia centrale formata da Mario Gila e dal giovane danese Provstgaard. Sulla fascia sinistra, occhi puntati ancora su Nuno Tavares, chiamato a confermare i progressi mostrati in questo precampionato. L’unica novità nel reparto arretrato sarà a destra, con Elseid Hysaj che prenderà il posto di Lazzari.

Il centrocampo vedrà una mezza rivoluzione. L’unico superstite del reparto sarà Mattéo Guendouzi, ormai un pilastro insostituibile. Al suo fianco, Sarri dovrebbe affidarsi all’esperienza e al dinamismo di Danilo Cataldi in cabina di regia e di Matias Vecino come mezzala, garantendo un mix di qualità e fisicità.

Infine, anche il tridente offensivo subirà un ritocco. Confermati Mattia Zaccagni a sinistra e Taty Castellanos come punto di riferimento centrale, la novità sarà sulla destra, dove l’esperienza di Pedro verrà preferita alla gioventù di Cancellieri. Lo spagnolo avrà il compito di aggiungere imprevedibilità e qualità all’attacco della Lazio, in una notte che promette spettacolo e fornirà indicazioni cruciali a Maurizio Sarri.

GALATASARAY (4-2-3-1): Günay Güvenç; Frankowski, Kaan Ayhan, Sánchez, Eren; Kutlu, Lemina; Sallai, Yılmaz, Jakobs; Kutucu. All. Okan Buruk.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Hysaj, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.