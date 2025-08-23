Probabili formazioni Como Lazio, le scelte a meno di 24 ore dal match biancoceleste - Lazio News 24

Probabili formazioni Como Lazio: le scelte di Fabregas e Sarri per l’esordio in Serie A

La nuova stagione di Serie A è pronta a partire, e tra le sfide più interessanti della prima giornata c’è Como-Lazio, in programma domenica 24 agosto alle ore 18:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. I riflettori sono puntati sulle probabili formazioni di Como Lazio, una gara che vede i padroni di casa allenati da Fabregas affrontare una Lazio reduce da un’estate complicata tra mercato fermo e tensioni con la tifoseria.

Il Como si presenta all’appuntamento con entusiasmo e un’identità tattica ben definita, affinata durante il precampionato. Fabregas dovrebbe confermare il 4-3-3 già visto nelle amichevoli estive, affidandosi a un undici competitivo per affrontare i biancocelesti. In porta ci sarà Butez, protetto da una difesa a quattro composta da Vojvoda, Kempf, Ramon e Moreno. A centrocampo, il regista sarà Sergi Roberto, affiancato da Da Cunha e Nico Paz. In attacco, il tridente offensivo dovrebbe vedere Diao e Rodriguez larghi, con Douvikas al centro dell’attacco.

Anche la Lazio, guidata da Maurizio Sarri, si prepara all’esordio con la formazione tipo vista durante il suo percorso di preparazione estivo. Le probabili formazioni di Como Lazio vedono il tecnico toscano optare per il consueto 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, mentre la linea difensiva sarà formata da Lazzari e Nuno Tavares sugli esterni, con Gila e il nuovo arrivato Provstgaard centrali. In mezzo al campo, Rovella agirà da regista, con Guendouzi e Dele-Bashiru come mezzali. Davanti, il tridente sarà composto da Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, anche se Dia potrebbe insidiare l’argentino per un posto da titolare.

Sarri dovrà fare a meno degli infortunati Patric e Gigot, mentre Romagnoli è squalificato per le prime due giornate. Belahyane e Vecino restano in dubbio ma potrebbero recuperare in tempo per essere almeno in panchina.

Con queste premesse, le probabili formazioni Como Lazio promettono una sfida equilibrata e ricca di spunti tattici, tra una neopromossa ambiziosa e una Lazio che vuole iniziare col piede giusto nonostante le difficoltà estive.