Probabili formazioni Como Lazio: Sarri ha risolto i ballottaggi? Ultime sulle scelte del tecnico biancoceleste per l’esordio stagionale in A

Ci siamo, l’attesa è finita. La Serie A riapre i battenti e la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a fare il suo esordio ufficiale in questa nuova stagione. L’avversario odierno è il Como di Cesc Fàbregas, una sfida affascinante che metterà subito alla prova le ambizioni e lo stato di forma dei biancocelesti. A poche ore dal fischio d’inizio, Sarri deve fare i conti con diversi dubbi e una vera e propria emergenza difensiva.

Il primo ballottaggio, come spesso accaduto in precampionato, riguarda la porta: Ivan Provedel appare in vantaggio su Mandas per difendere i pali, con l’ex Spezia pronto a tornare titolare dopo quasi cinque mesi. È però in difesa che si concentra la vera criticità: le assenze contemporanee dello squalificato Romagnoli e degli infortunati Patric e Gigot costringono il tecnico a schierare una coppia centrale inedita e tutta da testare, formata da Gila e dal giovane Provstgaard. Sulle fasce, Nuno Tavares e Marusic sembrano aver vinto la concorrenza di Pellegrini e Lazzari.

A centrocampo, Guendouzi e Dele-Bashiru agiranno come mezzali, ma il vero punto interrogativo è sul regista. Nicolò Rovella è rientrato in gruppo solo all’ultimo, dopo essere tornato di corsa a Roma per la nascita della figlia Venere. Una gioia immensa che potrebbe però consigliere a Sarri un po’ di prudenza, con Cataldi pronto a subentrare. In attacco, con Isaksen ancora indisponibile, è corsa a due tra Castellanos e Dia, con il “Taty” favorito per guidare il tridente completato da Zaccagni e Cancellieri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Sergi Roberto; Da Cunha, Paz, Rodriguez; Morata. All.: Fabregas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.