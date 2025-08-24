 Probabili formazioni Como Lazio: Sarri ha risolto i ballottaggi? Ultime
Connect with us

News

Probabili formazioni Como-Lazio: Sarri ha risolto i ballottaggi? Ultime

News

Lazio, col Como super occasione per Cancellieri. Non capitava dal 2022 che...

News

Como, le mosse di Fabregas verso il match con la Lazio

News

Lazio, biglietti settore ospite polverizzati: quanti tifosi ci saranno col Como

News

Lazio, Dia e Castellanos senza gol? Il precedente che può aiutarli

News

Probabili formazioni Como-Lazio: Sarri ha risolto i ballottaggi? Ultime

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Lazio-Roma serie A
As Roma 12/12/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Probabili formazioni Como Lazio: Sarri ha risolto i ballottaggi? Ultime sulle scelte del tecnico biancoceleste per l’esordio stagionale in A

Ci siamo, l’attesa è finita. La Serie A riapre i battenti e la Lazio di Maurizio Sarri è pronta a fare il suo esordio ufficiale in questa nuova stagione. L’avversario odierno è il Como di Cesc Fàbregas, una sfida affascinante che metterà subito alla prova le ambizioni e lo stato di forma dei biancocelesti. A poche ore dal fischio d’inizio, Sarri deve fare i conti con diversi dubbi e una vera e propria emergenza difensiva.

Il primo ballottaggio, come spesso accaduto in precampionato, riguarda la porta: Ivan Provedel appare in vantaggio su Mandas per difendere i pali, con l’ex Spezia pronto a tornare titolare dopo quasi cinque mesi. È però in difesa che si concentra la vera criticità: le assenze contemporanee dello squalificato Romagnoli e degli infortunati Patric e Gigot costringono il tecnico a schierare una coppia centrale inedita e tutta da testare, formata da Gila e dal giovane Provstgaard. Sulle fasce, Nuno Tavares e Marusic sembrano aver vinto la concorrenza di Pellegrini e Lazzari.

A centrocampo, Guendouzi e Dele-Bashiru agiranno come mezzali, ma il vero punto interrogativo è sul regista. Nicolò Rovella è rientrato in gruppo solo all’ultimo, dopo essere tornato di corsa a Roma per la nascita della figlia Venere. Una gioia immensa che potrebbe però consigliere a Sarri un po’ di prudenza, con Cataldi pronto a subentrare. In attacco, con Isaksen ancora indisponibile, è corsa a due tra Castellanos e Dia, con il “Taty” favorito per guidare il tridente completato da Zaccagni e Cancellieri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Sergi Roberto; Da Cunha, Paz, Rodriguez; Morata. All.: Fabregas.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.