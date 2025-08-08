Probabili formazioni Burnley Lazio: le scelte di Sarri

Probabili formazioni Burnley Lazio: le ultime sulle scelte di Sarri nell’amichevole contro la squadra inglese

Dopo aver archiviato la tournée in Turchia, con un bilancio di una sconfitta contro il Fenerbahce e un pareggio con il Galatasaray, la Lazio si prepara per il test amichevole più prestigioso della sua estate. I biancocelesti sono volati in Inghilterra, dove domani, sabato 9 agosto, affronteranno il Burnley nel loro storico stadio, il Turf Moor. Sarà la quinta uscita stagionale per la squadra di Maurizio Sarri, un banco di prova fondamentale per valutare la condizione a due settimane dall’esordio in campionato.



Le probabili scelte di Sarri: emergenza in difesa



Il tecnico si avvicina alla sfida con scelte quasi obbligate, soprattutto nel reparto difensivo, a causa di infortuni e assenze. Tra i pali proseguirà l’alternanza tra Provedel e Mandas, con quest’ultimo che stavolta dovrebbe partire titolare. In difesa, la coppia centrale sarà ancora quella formata da Gila e Provstgaard, dato che Romagnoli e Ruggeri sono le uniche alternative. Restano infatti ai box Patric, fuori un mese per un infortunio alla coscia, e Gigot, ancora alle prese con problemi alla schiena. Sulle fasce, i favoriti sono Marusic a destra e Nuno Tavares a sinistra.



Centrocampo e attacco: le gerarchie attuali



A centrocampo, le assenze di Vecino (affaticamento) e Belahyane (distorsione alla caviglia) riducono le opzioni. Nicolò Rovella è in vantaggio su Cataldi per il ruolo di regista, mentre ai suoi fianchi agiranno i titolarissimi Mattéo Guendouzie Fysayo Dele-Bashiru. In attacco, Sarri sembra orientato a confermare il tridente che ha ben figurato contro il Galatasaray, con un solo cambio. Ai lati di Boulaye Dia, in vantaggio su Castellanos per il ruolo di punta centrale, ci saranno Mattia Zaccagni e Matteo Cancellieri, che ha superato Noslin nelle gerarchie.



Un test probante prima del Como



La sfida contro il Burnley, squadra fisica e di qualità, sarà un esame cruciale per testare la tenuta della squadra, in particolare della difesa inedita. Sarri si aspetta risposte importanti dai suoi uomini in vista dell’ultima amichevole e, soprattutto, dell’esordio in campionato del 24 agosto contro il Como.

BURNLEY (4-2-3-1): Weiss; Walker, Esteve, Ekdal, Hartman; Laurent, Cullen; Brun Larse, Mejbri, Anthony; Edwards. All. Scott.

LAZIO (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Sarri