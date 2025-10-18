 Probabili formazioni Atalanta Lazio, come si muoverà Maurizio Sarri? - Lazio News 24
Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Serie A, probabili formazioni Atalanta-Lazio: Sarri in emergenza, Juric ritrova pedine chiave

Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 18.00, la New Balance Arena di Bergamo ospiterà uno dei match più attesi del settimo turno di Serie A: Atalanta-Lazio. Una sfida dal grande valore tecnico e tattico, soprattutto alla luce delle differenti condizioni con cui le due squadre si avvicinano al match. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Lazio, tra infortuni, rientri e scelte obbligate.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio: Juric sorride

In casa Atalanta c’è ottimismo. Mister Juric potrà contare sul rientro di De Ketelaere, pronto a partire titolare alle spalle di Krstovic, riferimento offensivo. Buone notizie anche da Zalewski, Scalvini e Scamacca, che hanno ripreso ad allenarsi regolarmente. Tuttavia, solo il primo potrebbe essere impiegato dal 1′. A centrocampo, ritorna una pedina fondamentale come de Roon.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Krstovic.
All. Juric.

Lazio, è emergenza per Sarri

Situazione opposta per la Lazio, alle prese con una vera e propria emergenza. Mister Sarri dovrà fare a meno di Castellanos, Zaccagni, Rovella e Dele-Bashiru, mentre restano in dubbio Marusic, Pellegrini e Dia. Con pochi uomini a disposizione, l’allenatore toscano dovrebbe confermare il 4-3-3, ma con un attacco inedito: Pedro potrebbe agire da falso nueve, supportato da Cancellieri e forse proprio Dia, se recupera in tempo.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro.
All. Sarri.

