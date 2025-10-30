 Le prime pagine sportive nazionali - 30 ottobre 2025
Connect with us

News

Le prime pagine sportive nazionali - 30 ottobre 2025

News

Pisa, Gilardino studia il modo per fermare la Lazio: contro i biancocelesti risolto un dubbio in difesa, ma restano su Cuadrado e Vural. E resta viva la polemica arbitrale

News

Gila Lazio, numeri da leader e rendimento da top del difensore biancoceleste! Momento d'oro vissuto dal centrale riscoperto da Sarri

News

Pisa Lazio, Sarri valuta cambi di formazione per il match di oggi: dubbio Isaksen sulla sinistra dopo la grande prova con la Juventus

News

Pisa Lazio, trasferta vietata ai tifosi biancocelesti: rabbia per lo stop improvviso e corsa contro il tempo per i rimborsi! La Curva Nord chiede chiarezza

News

Le prime pagine sportive nazionali – 30 ottobre 2025

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

prime pagine giornali
prime pagine giornali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

la gazzetta dello sport
Le prime pagine sportive nazionali - 30 ottobre 2025 26
corriere dello sport 0212096ru
Le prime pagine sportive nazionali - 30 ottobre 2025 27
tuttosport 021204iuq
Le prime pagine sportive nazionali - 30 ottobre 2025 28
pisa lazio
Quote Pisa-Lazio

QUOTE PISA LAZIO – I biancocelesti di Sarri vanno a far visita al Pisa di Gilardino, alla ricerca di continuità dopo la vittoria contro la Juve.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e Lottomatica.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.