 Le prime pagine sportive nazionali – 26 novembre 2025
Connect with us

News

Le prime pagine sportive nazionali – 26 novembre 2025

News

Milan Lazio, Sarri va oltre l'infortunio di Cataldi: contro i rossoneri già pronto il suo sostituto! Ecco chi potrebbe prendere la titolarità nel centrocampo biancoceleste

News

Infortunio Gila, verso Milan Lazio aumentano le preoccupazioni di Sarri! Il difensore spagnolo potrebbe non esserci per la sfida di campionato

News

Dele-Bashiru Lazio, tema sempre più delicato in casa biancoceleste! L'infortunio di Cataldi complica ancora i piani di Sarri e il suo reintegro può rivelarsi fondamentale

News

Infortunio Cataldi, altre brutte notizie per il centrocampo biancoceleste! Sarri perde un altro pezzo della sua scacchiera: i tempi di recupero

News

Le prime pagine sportive nazionali – 26 novembre 2025

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

prime pagine giornali
prime pagine giornali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

la gazzetta dello sport 0601557uq
Le prime pagine sportive nazionali – 26 novembre 2025 25
corriere dello sport 0207262q5
Le prime pagine sportive nazionali – 26 novembre 2025 26
tuttosport 021033jhn
Le prime pagine sportive nazionali – 26 novembre 2025 27
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.