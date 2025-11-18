 Le prime pagine sportive nazionali - 18 novembre 2025
Calciomercato Lazio, clamoroso Mandas! Il portiere biancoceleste chiede la cessione a gennaio: valutazione che crolla. Tutte le ipotesi

Calciomercato Lazio, Sarri punta su Dia e Castellanos! I due attaccanti confermati fino a fine stagione, ma uno scenario potrebbe cambiare le carte in tavola

Infortuni Lazio, è allarme! I biancocelesti guidano la classifica per partite saltate in Serie A. La squadra di Sarri bersagliata: il dato completo

Lazio Lecce, Di Francesco recupera pedine importanti in vista del match: Sottil pronto a partire titolare! Le ultime sull'avversaria biancoceleste

prime pagine giornali

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli

Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.

