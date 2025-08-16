Primavera Lazio, i giovani biancocelesti vanno ko in casa nella prima partita della stagione: il Genoa passa 2-1

Primavera Lazio, finisce con una sconfitta il primo test stagionale della squadra di Francesco Punzi contro il Genoa: i dettagli

La stagione della formazione giovanile capitolina parte con una sconfitta casalinga: al Fersini, i ragazzi guidati da Francesco Punzi vengono rimontati dal Genoa, perdendo 2-1 nonostante l’iniziale vantaggio firmato da Serra al 20’. La rete dei padroni di casa, nata da un rimpallo su calcio d’angolo, aveva illuso i tifosi, ma la squadra ospite ha reagito prontamente, pareggiando con Grossi al 40’ e trovando il gol decisivo in apertura di ripresa con Romano.

Il match, disputato sotto un sole estivo con temperatura elevata, ha messo in evidenza alcune difficoltà fisiche e di concentrazione della formazione locale. Punzi ha provato a scuotere i suoi con cambi mirati: l’ingresso di D’Agostini e Battisti ha portato maggiore dinamismo a centrocampo, mentre Curzi e Canali hanno rafforzato le fasce negli ultimi minuti, alla ricerca di un pari che non è arrivato. Tra le occasioni più clamorose, un colpo di testa in avvitamento di D’Agostini ha centrato l’incrocio dei pali, evidenziando il potenziale offensivo del gruppo, nonostante la mancanza di incisività nel finale.

La Lazio gioca con un 4-3-3, alternando giocate di costruzione a veloci ripartenze sugli esterni, ma ha sofferto in alcune situazioni difensive, soprattutto nei momenti in cui il Genoa ha sfruttato spazi e rimpalli favorevoli. Le ammonizioni di Farcomeni, Cuzzarella, Pinelli e Bordoni segnalano una partita intensa e combattuta, mentre la presenza in tribuna di elementi della Prima Squadra ha dato un ulteriore stimolo ai giovani in campo.

Nonostante la falsa partenza, Punzi potrà lavorare sulla crescita del gruppo, valorizzando le qualità dei singoli e migliorando la gestione della pressione. La seconda giornata metterà alla prova la compagine biancoceleste lontano da Formello, contro un Cagliari pronto a sfruttare ogni disattenzione. L’esordio offre spunti interessanti: la squadra mostra personalità e voglia di emergere, ma deve ancora trovare continuità e sicurezza per affrontare un campionato competitivo come la Primavera 1.

In sintesi, la prima uscita stagionale lascia indicazioni contrastanti: talento individuale, entusiasmo e impegno non sono mancati, ma occorrerà correggere errori e rafforzare l’intesa tra reparti per ambire a una stagione soddisfacente.