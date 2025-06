Primavera Lazio, parla il difensore Bordon: «Sogno l’esordio, ho tanta fiducia nei compagni»

Primavera Lazio: ecco le dichiarazioni di Filipe Bordon, difensore brasiliano dei biancocelesti

Ai microfoni di Gen Z è intervenuto l’astro nascente della Primavera della Lazio. Dopo essere cresciuto in Brasile, ha attirato l’attenzione dei biancocelesti, diventando un simbolo del settore giovanile.

Di seguito, le sue dichiarazioni:

LAZIO-«Io giocavo in una squadra di Serie D, acquistata dal mio procuratore. Quando mi hanno detto che c’era la possibilità di andare in Europa, ho accettato subito e sono partito. L’anno scorso ho conosciuto Felipe Anderson, abbiamo legato tanto. È un grandissimo sia come calciatore che come persona. Un difensore moderno oggi deve essere bravo con i piedi, essere veloce, non può mancargli la cattiveria e deve essere sempre un leader. Prima di arrivare alla Lazio potevo finire anche al Bologna, però con la mia famiglia e i miei procuratori ho deciso che venire qui fosse la cosa più giusta per me, era quello che volevo. Roma è un’altra cosa. Per me è un orgoglio indossare la maglia della Lazio, ogni giorno voglio crescere di più e fare del mio meglio perché questa società mi ha dato tanto. Ho tanti obiettivi, voglio arrivare sempre al top. Nella mia testa posso arrivare dove voglio, consapevole che devo migliorare costantemente. Sogno di arrivare in Serie A con la maglia della Lazio e giocare magari in Champions League o in Europa League. L’esordio? Aspetto il momento giusto, finché non arriva continuo a lavorare. Ho molta fiducia nella squadra e credo che loro ne abbiano in me»