Primavera 2, finisce in pareggio Lazio-Ascoli: le parole di Sanderra. Parla l’allenatore biancoceleste nel post partita. Ecco cosa ha detto

L’allenatore della Primavera 2 della Lazio, Sanderra, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel post partita contro l’Ascoli. Le sue parole:

PAROLE– «Il calcio di rigore poteva chiudere la sfida, oggi è mancato il lavoro di non possesso da parte dei tre davanti e questo è stato pagato da centrocampo e difesa, reparti che comunque hanno fatto bene. Abbiamo provato un po’ ad arginarli, fino al rigore del possibile 2-0 non avevamo subito più di tanto, tenevamo bene il campo. Servirà qualche ora per per capire come sta Floriani. Molti giocatori devono migliorare, solo così possiamo crescere in classifica, non guardiamo ai risultati ma al rendimento dei singoli. L’Ascoli era bene messo in campo, ha fatto calcio dal primo minuto: il grande equilibrio in campo è dimostrato dal fatto che la sfida è stata decisa da due sviluppi sul palla inattiva, un corner e una punizione»